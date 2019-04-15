Жители Казани пожаловались в МЧС на землетрясение. Рядом с их домами проходил концерт Макса Коржа

Вечером 14 апреля жители пяти домов в Казани вызвали МЧС: в их квартирах ощущались вибрации и толчки. У некоторых двигались семечки на тарелке, шатались дверцы шкафа, тряслись люстры и дребезжала посуда. Решив, что началось землетрясение, казанцы накинули на себя верхнюю одежду, схватили домашних животных, деньги и документы — и вышли во двор.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что эпицентр толчков находился в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», расположенного рядом с домами. В это время там выступал рэпер из Белоруссии Макс Корж.

Во время концерта Макса Коржа перепуганные казанцы, у которых тряслись люстры, звонили в МЧС Вечерняя Казань

В руководстве «Татнефть Арены» предположили, что причиной жалоб могли стать прыжки 11 тысяч посетителей концерта. Строители, опрошенные местным изданием, считают, что из-за прыжков мог возникнуть эффект, сравнимый с работой сотни .

После выступления Макса Коржа толчки и вибрации в домах прекратились. В МЧС заверили жильцов, что угрозы обрушения зданий нет.

Фото в анонсе: Геннадий Кравченко / Alamy / Vida Press