Вышел посмертный сингл диджея Авичи. Выручка от него будет передана на благотворительность

Спустя год после смерти шведского диджея Авичи (настоящее имя — Тим Берглинг) вышел его новый сингл «SOS».

Композиция, записанная при участии певца Алоэ Блэка, доступна на всех цифровых платформах. На ютьюбе опубликован ролик, в котором собраны воспоминания поклонников об Авичи.

Avicii — SOS (Fan Memories Video) ft. Aloe Blacc AviciiOfficialVEVO

Семья музыканта объявила, что песня «SOS» войдет в альбом «Tim», над которым Авичи работал незадолго до своей смерти. Пластинка выйдет 6 июня 2019 года. Вся выручка от нее будет передана в благотворительный фонд, названный именем музыканта. Фонд будет помогать людям, страдающим психическими расстройствами и находящимся на грани самоубийства.

Диджей Авичи, один из самых популярных электронных музыкантов мира, был найден мертвым в столице Омана 20 апреля 2018 года. Музыкант покончил с собой. Ему было 28 лет.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA