Американский блогер собрал волшебную палочку для своего сына. Ею можно выключать свет и запускать машину для поп-корна

Ко дню рождения своего сына, большого фаната «Гарри Поттера», американский блогер Адам Тол сделал волшебную палочку. С ее помощью можно управлять умными устройствами в доме: включать и выключать свет, ставить музыку на паузу и запускать машину для поп-корна.

adamthole

Тол напечатал палочку на 3D-принтере. В ней нет никакой электроники — только специальный наконечник, отражающий инфракрасный свет. В комнате блогер установил камеру, которую подключил к компьютеру. К ней подсоединены четыре инфракрасных излучателя — благодаря им камера видит и реагирует на кончик палочки.

Программа на компьютере выделяет из видеопотока фигуры, нарисованные при взмахе палочкой, и активирует соответствующие им «заклинания». Для тех, кто хочет сделать такую же волшебную палочку, Тол выложил подробную инструкцию в своем блоге.