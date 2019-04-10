Жителю Нью-Йорка не дали прокатиться на метро с большой собакой в мешке. Он не единственный, кто пытался 🐕👜

Пользователь твиттера WillSCourtney опубликовал видео из метрополитена Нью-Йорка, на котором один из пассажиров пытается зайти в поезд вместе с огромной собакой в мешке. Высунувшийся из поезда помощник машиниста кричит на него — и указывает на нарушение правил. Дело в том, что в Нью-Йорке в метро пускают только с животными, которые вмещаются в сумку и никому не мешают. Мужчина же пришел с обычным мешком, в котором проделал отверстия для лап собаки. Пассажира и его питомца на поезд так и не пустили.

Как отмечает Mashable, строгие правила привели к тому, что горожане начали перевозить собак в мешках, которые не всегда подходят животным по размеру.