Иван Дорн висит на дереве (а также пляшет на поляне) в новом клипе Zventa Sventana «Мужа дома нету»

10 апреля на ютьюб-канале певицы Тины Кузнецовой вышел клип «Мужа дома нету», в котором поучаствовали Zventa Sventana и Иван Дорн. В клипе музыкант убегает от жены, танцует среди деревьев и висит на сосне.

Тина Кузнецова Zventa Sventana

«Мужа дома нету» — заглавная песня с альбома Zventa Sventana, который вышел 1 марта. Все треки созданы на «основе архивных этнографических записей», как указано на сайте певицы.

«„Мужа дома нету“ — это народный танцевальный хаус. Изначально песню пели на свадьбах в селе Россошки в Воронежской области. Таким образом девушкам внушали, как точно нельзя себя вести в ситуации, когда мужа дома нет. В ней аккумулированы бешеная экспрессия, отрыв и азарт, но вместе с тем тут есть и мораль», — сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

Продюсер проекта — музыкант Юрий Усачев, основатель группы «Гости из будущего».