Крис Хемсворт, исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel, поиздевался над своими коллегами по съемочной площадке. Он изрисовал плакаты с изображением персонажей Роберта Дауни младшего, Джереми Реннера, Пола Радда и Криса Эванса.

Человеку-муравью Хемсворт добавил бородку и усы, Капитану Америка — веснушки и очки, а Железному человеку — надпись «Я люблю Тора». Герою Джереми Реннера, Соколиному глазу, актер пририсовал длинные ресницы. К слову, сам Реннер в видео тоже появился (они с Хемсвортом пообнимались).

«Помогаю своим друзьям Мстителям с новым имиджем. Я теперь еще и визажист», — написал актер в своем инстаграме.

Вскоре Реннер обнаружил изрисованный плакат с Соколиным глазом — и пообещал, что Хемсворту тоже достанется.