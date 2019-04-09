Вышел тизер нового мультфильма про семейку Аддамс. ☠️ Главные роли озвучивают Оскар Айзек и Шарлиз Терон

Компания Universal Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Семейка Аддамс». Роль отца семейства, Гомеса Аддамса, озвучивает Оскар Айзек, его жену Мортишу — Шарлиз Терон. Голос дочки Уэнздей — Хлоя Грейс Морец, сына Пагсли — Финн Вулфард, сыгравший главную роль в сериале «Очень странные дела».

Universal Pictures UK

Режиссерами мульфильма выступили Конрад Вернон («Шрек 2», «Мадагаскар 3») и Грег Тирнан («Полный расколбас», «Паровозик Томас и его друзья»).

Мировая премьера «Семейки Аддамс» состоится 11 октября 2019 года.