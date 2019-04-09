Пес по кличке Гас изобразил акулу, лампу Pixar и картофель фри. И все благодаря защитному воротнику! 

После кастрации живущему в Канаде ретриверу по кличке Гас пришлось носить защитный конус. Его хозяйка превратила это неудобство в игру — и сделала из своего пса косплеера. Оказалось, что при должном воображении ветеринарный воротник может стать картошкой из «Макдоналдса», лампой из мультфильмов Pixar и даже баскетбольной корзиной.

А еще из Гаса получилась убедительная акула. В видео ниже он гуляет по комнате под музыку из фильма «Челюсти»: