«Читаешь „Человека-паука“, а завтра к ганджубасу тянется рука». В слове «комикс» обнаружили название наркотических веществ (?!)

Сотрудники магазина комиксов «Чук и гик» рассказали, что некоторые их клиенты неожиданно перестали получать оповещения по SMS. В сервисе, отвечающем за доставку уведомлений, это объяснили тем, что «Билайн» не пропускает сообщения со статусом заказа. Это якобы вызвано тем, что в тексте SMS содержится слово «комикс». «Микс» в этом слове совпадает с названием наркотических веществ.

После того, как «Чук и гик» рассказал о проблеме в своем твиттере, пользователи соцсетей принялись шутить о связи комиксов и наркотиков.

Некоторые предложили безопасные названия комиксов, которые помогут «Чуку и гику» избежать дальнейших проблем с оповещением клиентов.

Обновление. Пресс-служба «Вымпелком» (им принадлежит «Билайн») рассказала TJournal, что не обнаружила проблем с доставкой уведомлений клиентам «Чука и гика». «Скорее всего, причина неотправки была связана с чем-то другим. Рекомендуем клиенту обратиться напрямую в нашу службу поддержки», — заявили в пресс-службе.