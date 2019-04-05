Семья из Тюмени выбросила пакет с деньгами от продажи квартиры. Чтобы его найти, пришлось перебрать 12 тонн мусора!

На мусоросортировочном заводе в Тюмени перебрали 12 тонн отходов, чтобы найти пакет с деньгами, который случайно выбросила местная семья. Об этом журналистам рассказал начальник одного из цехов завода Виктор Загидулин.

По его словам, на предприятие обратилась молодая семейная пара. Супруги объяснили, что перевезли мать к себе и продали ее квартиру, а деньги от продажи хранили дома, сложив в пакет. Мать во время уборки случайно перепутала его с мусорным пакетом — и выбросила.

«Молодой паре пришлось перерыть 12 тонн мусора. Но ценный груз — пакетик с деньгами — они все-таки нашли», — цитирует Загидулина «Комсомольская правда» в Тюмени. Сколько денег было в пакете, он не сказал.

Фото в анонсе: Сергей Мальгавко / ТАСС / Scanpix / LETA