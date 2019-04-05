Бородатый Арнольд Шварценеггер и опасная Линда Хэмилтон: Paramount показала кадры нового «Терминатора» (им опять занят Джеймс Кэмерон)

Киностудия Paramount опубликовала кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба». На снимках — Арнольд Шварценеггер (терминатор T-800), Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и две новые героини. Их играют Маккензи Дэвис («Остановись и гори») и Наталия Рейс («Перелетные птицы»). Режиссер фильма — Тим Миллер («Дэдпул»), продюсер — Джеймс Кэмерон, снявший первые две части серии.

«Темная судьба» продолжает события «Терминатор-2: Судный день», в котором жидкий терминатор Т-1000 вернулся в прошлое, чтобы убить маленького Джона Коннора. Новая часть игнорирует сюжет других фильмов и сериала, выходивших без участия Джеймса Кэмерона.

Линда Хэмилтон Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Zuma / Scanpix / LETA

Наталия Рейс Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Zuma / Scanpix / LETA

Маккензи Дэвис Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Zuma / Scanpix / LETA

Арнольд Шварценеггер Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Zuma / Scanpix / LETA

Тим Миллер рассказал изданию IGN, что возвращение Линды Хэмилтон «освежило» франшизу: «Эта история может продолжиться только с ней в роли Сары Коннор. Это самое главное для меня».

Однако главная роль в фильме принадлежит персонажу Маккензи Дэвис по имени Грейс. На фестивале CinemaCon показали фрагмент фильма и, судя по нему, действие картины начинается в Мексике. В отрывке показывают перемещение Грейс во времени. Судя по всему, она не человек.

Вот более подробный пересказ этого фрагмента на английском:

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Роль Арнольда Шварценеггера пока не раскрывается, но, скорее всего, в этот раз актер будет играть не терминатора, а человека, чью внешность в дальнейшем будут использовать роботы-убийцы модели T-800.

В российский прокат фильм выйдет 31 октября 2019 года.