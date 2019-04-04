Видеоредактор After Effects научили удалять объекты из роликов. Программа сама заполнит пустоту (опять нейросети!) 🤖

Создатели видеоредактора Adobe After Effects выпустили важное обновление — теперь программа позволяет удалять объекты с видео так же просто, как и с фотографий в фотошопе. Например, чтобы избавиться от лишнего столба, достаточно обвести объект и удалить его — образовавшуюся пустоту программа заполнит сама.

Посмотрите, это правда похоже на магию!

Content-Aware Fill for video in After Effects April 2019 | Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud

Раньше объекты из видео приходилось убирать вручную — для этого их аккуратно вырезали в каждом кадре и «дорисовывали» фон. Теперь все делает нейросеть. Пользователи программы не могут скрыть своих чувств: