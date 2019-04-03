шапито
Ши-тцу все время спит на спине. Этим и прославился! 🐕
Meduza
Ши-тцу по кличке Пэнинин спит в необычной позе: пес ложится на спину и смешно складывает лапки. Обычно животное отдыхает прямо посреди комнаты. А иногда он использует шторы вместо одеяла.
Ши-тцу прославился в соцсетях благодаря снимкам, которые его хозяйка, жительница Филиппин Янесс Куа, выложила в фейсбук.
В соцсетях спящего Пэнинина назвали «тотемным животным».
Пес стал героем множества фотожаб. Ши-тцу примерил на себя роль Супермена и персонажа видеоигр.
Также фотографии спящего Пэнинина превратили в рисунки.
В соцсетях публикуют фотографии и видео других животных, которые тоже любят лежать на спине.
С людьми выходит не так мило. 💔