Ши-тцу все время спит на спине. Этим и прославился! 🐕

Ши-тцу по кличке Пэнинин спит в необычной позе: пес ложится на спину и смешно складывает лапки. Обычно животное отдыхает прямо посреди комнаты. А иногда он использует шторы вместо одеяла.

Ши-тцу прославился в соцсетях благодаря снимкам, которые его хозяйка, жительница Филиппин Янесс Куа, выложила в фейсбук.

В соцсетях спящего Пэнинина назвали «тотемным животным».

Пес стал героем множества фотожаб. Ши-тцу примерил на себя роль Супермена и персонажа видеоигр.

Также фотографии спящего Пэнинина превратили в рисунки.

В соцсетях публикуют фотографии и видео других животных, которые тоже любят лежать на спине.

С людьми выходит не так мило. 💔