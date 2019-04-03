Оксимирон сфотографировался в маске для лица. Его фанаты гадают: он теперь Фантомас или бьюти-блогер? И где у него заканчивается лоб?

Пользователи соцсетей уже второй день пытаются прийти в себя после фотографии из инстаграма Оксимирона. На снимке музыкант стоит на фоне Эйфелевой башни с чашкой в руке — и (скорее всего, очищающей) маской на лице.

Одним рэпер напомнил злодея Фантомаса из французских комедий с Луи де Фюнесом. Другие сочли, что исполнитель решил уйти из рэпа ради карьеры бьюти-блогера. Ну а третьи просто испугались — и не смогли уснуть после увиденного.