Из-за угроз Дональда Трампа закрыть южную границу США цены на авокадо, который поставляют в страну из Мексики, взлетели на 34%. Почти все потребители мексиканских авокадо — это жители США, пишет Bloomberg. И если границу закроют, запас полезных фруктов в стране закончится через три недели. Под угрозой почти половина американских меню: рестораны могут остаться без салатов и гуакамоле.

В соцсетях началась «паника». Любители авокадо пообещали бунтовать:

Актер Джеймс Вудс написал, что Сан-Франциско обречен:

Журналисты сравнили цены на авокадо с ценами на биткоин:

Комик Тревор Ноа пошутил, что если ситуация не изменится, жителям США придется нелегально пересекать границу с Мексикой, чтобы съесть тост с авокадо.

В шоу Стивена Кольбера показали, как будет выглядеть борьба миллениалов за «зеленое золото» (всех спасет Безумный Гуак):

An America Without Avocados The Late Show with Stephen Colbert

Но самая эмоциональная речь получилась у комика Сета Майерса: «Официальные лица говорят, что США исчерпает свои запасы авокадо через три недели после того, как Трамп закроет границу США и Мексики, что безусловно плохо. Но я думаю, что здесь больше всего смущает то, что все объясняют публике через авокадо.

— Будут торговые войны! Семьи будут разрушены! Наша национальная репутация будет уничтожена!

— Ага.

— Больше никакого гуакамоле!

— Что? Импичмент!»

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