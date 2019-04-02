Американец Эдуардо Сапата выложил на ютьюб ролик с фрагментами из фильмов, в которых работал актером массовки. Во всех картинах Сапата появляется мельком и почти всегда на заднем плане. Его видеопрезентация смонтирована в стиле шпионских фильмов — и после этого видео кажется, будто Сапата вездесущ.

ej Zapata

Актер появлялся в фильме «Капитан Марвел», сериалах «Силиконовая долина», «Американская история ужасов», «Острые предметы», а также в нескольких рекламных и музыкальных роликах. Благодаря выложенному на ютьюб и Reddit видео он стал новым героем соцсетей.

Под презентацией актера на ютьюбе много комментариев на русском языке. Пользователи шутят, что теперь он «самый знаменитый актер в России», называют его человеком-пасхалкой и требуют немедленно вручить Эдуардо «Оскар».

В обсуждении на Reddit он рассказал, что в 80% случаев надевает на съемки собственную одежду, а работу ему помогает найти кастинговое агентство. За восьмичасовую смену он получает от 106 до 366 долларов. В 2018 году он заработал 49 тысяч долларов за 141 рабочий день (он снимался по три дня в неделю).

Однако для жизни в Лос-Анджелесе этого не хватает, отмечает актер. Сейчас он пытается найти вторую работу. Аренда жилья, по его словам, обходится ему в 400 долларов в месяц, машины и других счетов у него нет.