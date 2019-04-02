На iOS и Android вышло бесплатное приложение Odd Alarm — это будильник, в котором вместо мелодий используются вопли разъяренного зомби, инопланетное мурчание и стук в дверь.

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Как отмечает Gizmodo, человеческий мозг со временем привыкает к равномерному шуму и «исключает» посторонние звуки; это одна из причин почему многие по утрам не слышат будильники. Поэтому авторы Odd Alarm заменили обычные мелодии на шумы, которые мозг просто не сможет игнорировать.

В приложении доступно 20 звуков, три из них (кошачья драка, звук разбитого стекла и собака, которую тошнит) можно использовать бесплатно, остальные нужно докупать по одному доллару за штуку.

На случай, если противные и неожиданные звуки не сработают, в Odd Alarm предусмотрена функция «поймай солнышко». Пользователю нужно «загнать» кнопку выключения будильника в движущееся изображение солнца (сделать это спросонья не так-то легко!).