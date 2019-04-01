Внучка Муссолини обиделась на Джима Керри за карикатуру на мертвого диктатора. Кайло Рен бы не одобрил

Актер Джим Керри опубликовал в твиттере свой рисунок с изображением итальянского диктатора Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи (оба подвешены за ноги). «На случай, если вам интересно, к чему приводит фашизм», — написал Керри.

28 апреля 1945 года Муссолини и Петаччи расстреляли возле итальянской деревни Меццегра. После этого их тела привезли в Милан, где подвесили к перекрытиям бензоколонки вверх ногами.

Твит Керри возмутил внучку Бенито Муссолини, . Она назвала актера «ублюдком» и поругалась с другими комментаторами. Среди них оказался аналитик и специалист по политике в Европе Эван ОʼКоннел.

Пользователи принялись подшучивать над внучкой Муссолини. Некоторые сравнили ее со злодеем Кайло Реном — внуком Дарта Вейдера.

«— На случай, если вам интересно, к чему приводит Галактическая Империя. Просто спросите Дарта Вейдера.— Ты ублюдок»