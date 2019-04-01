The Cure включили в Зал славы рок-н-ролла. Рад ли фронтмен группы Роберт Смит? Если коротко: нет

29 марта в Нью-Йорке состоялась церемония включения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла. В этом году в почетный список вошла британская рок-группа The Cure. Перед церемонией группа появилась на ковровой дорожке, чтобы дать интервью. На вопрос ведущей «Вы в таком же восторге, как и я?» фронтмен The Cure Роберт Смит ответил предельно коротко: «Судя по всему, нет».

Ответ рокера так понравился пользователям соцсетей, что его стали называть героем и даже богом.

Позже журналистка Кэрри Киган, которая брала интервью у The Cure, написала у себя в твиттере, что именно такой реакции от группы она и ожидала.

В полной версии интервью Смит уточняет, что, возможно, его отношение к включению в Зал славы рок-н-ролла изменится после выступления. В ответ Киган предложила ему выпить.

Dror Nahum