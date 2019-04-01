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«Папа на рэйве»: вышел первый за восемь лет альбом N1NT3ND0. Послушайте его прямо сейчас!
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) выпустил второй альбом своего проекта N1NT3ND0 — «Папа на рэйве», в который вошли девять песен.
Новый альбом появился в Apple Music в ночь на 1 апреля. Также он доступен на «Яндекс.Музыке», во «ВКонтакте» и на странице лейбла Gazgolder в ютьюбе.
За два дня до выхода альбома на ютьюбе появился трейлер пластинки.
Первый альбом N1NT3ND0 с одноименным названием вышел в октябре 2011 года.