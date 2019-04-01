Билл Мюррей и Адам Драйвер спасают город от зомби в новом фильме Джима Джармуша «Мертвые не умирают». Посмотрите трейлер!

Киностудия Focus Features опубликовала трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». В картине снялись Хлоя Севиньи («Парни не плачут»), Билл Мюррей, Адам Драйвер, Игги Поп, Стив Бушеми, Тильда Суинтон, Том Уэйтс и другие актеры.

Focus Features

Действие фильма происходит в маленьком городе, который атакуют ожившие мертвецы. Загадочные нападения на горожан расследуют трое полицейских (Билл Мюррей, Адам Драйфер и Хлоя Севиньи). Им помогает местный патологоанатом (Тильда Суинтон), которая, судя по всему, собирается рубить зомби катаной.

Мировая премьера фильма назначена на 14 июня 2019 года.