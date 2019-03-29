Сечин на хоккее чмокнул Шойгу в макушку, а потом еще и поцеловал Тимченко в щеку. Теперь это главный мем дня

28 марта Игорь Сечин сходил на хоккейный матч ЦСКА-СКА, и там ему было очень весело. Например, он поцеловал министра обороны РФ Сергея Шойгу в макушку.

Misteria

Но больше всего пользователям соцсетей понравилась фотография, на которой Сечин целует миллиардера Геннадия Тимченко в щеку. Кому-то кажется, что глава «Роснефти» просто праздновал победу своего клуба (ЦСКА победил СКА со счетом 2:1), а кто-то увидел в грустном Шойгу отражение собственной жизни.

TJournal обратил внимание, что утром 29 марта снимок пропал из галереи на сайте издания «Чемпионат», где он был опубликован накануне. На запрос журналистов в «Рамблер Групп», к которой относится «Чемпионат», пока не ответили.