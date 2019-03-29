Boston Dynamics показала новую версию своего робота на колесах. Он умеет перевозить и аккуратно складывать коробки

Компания Boston Dynamics показала новую версию своего робота Handle, оборудованного колесами вместо ног.

В демонстрационном видео один Handle перевозил пятикилограммовые коробки с одного поддона на другой, аккуратно складывая их рядами по три. Другой в этом время отвозил коробки на конвейер.

Видео про новую версию робота Handle

Первую версию Handle, которая имела две руки и прыгала, компания показала в 2017 году.