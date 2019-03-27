Пользователи твиттера меняют год рождения на 2007-й, чтобы увидеть «ностальгическое оформление». Но это ловушка!

В твиттере разошелся слух о том, что если поменять год своего рождения на 2007-й, можно увидеть «пасхалку» — ностальгическое оформление соцсети.

Многие пользователи решили попробовать и попали в ловушку — твиттер заблокировал их аккаунты, так как решил, что им 12 лет. По правилам соцсети заводить аккаунт можно только с 13 лет.

Среди заблокированных оказался и журналист BuzzFeed Райан Мак. По его словам, после смены возраста соцсеть «мгновенно» заблокировала его страницу.

26 марта в аккаунте техподдержки твиттера появилось сообщение о том, что никаких цветных тем не существует. Слухи о пасхалке — это пранк, подчеркнули представители соцсети.