В новом фильме про Джея и Молчаливого Боба появится «пасхалка» памяти Стэна Ли

В новом фильме о Джее и Молчаливом Бобе, который выйдет на экраны в конце 2019 года, появится «пасхалка», связанная с создателем комиксов Стэном Ли и с вселенной Marvel. И она появится не просто так — это будет ответ на «пасхалку» из фильма «Капитан Марвел», которая отсылала к роли Стэна Ли в фильме про Джея и Молчаливого Боба «Тусовщики из супермаркета».

Стэн Ли и Кевин Смит Michael Germana / Everett Collection / Vida Press

В одной из первых сцен «Капитана Марвел» Кэрол во время погони за Скруллом в поезде видит Стэна Ли. Тот играет человека, который едет на съемки фильма — и читает сценарий «Тусовщиков из супермаркета». В этом фильме Стэн Ли сыграл самого себя. Сам фильм вышел на экраны в 1995 году — и именно в этом году происходит действие «Капитана Марвел».

Стэн Ли в «Тусовщиках из супермаркета» Movieclips

Несколько дней назад создатель вселенной Кевин Смит (он же Молчаливый Боб) посмотрел «Капитана Марвел» и обратил внимание на появление Стэна Ли. «После того как я потратил жизнь на то, чтобы ссылаться на другие фильмы, другие фильмы начали ссылаться на меня», — написал Смит в твиттере и поблагодарил режиссеров «Капитана Марвел» за этот эпизод.

Смит сообщил, что в ответ на это в фильме «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» появится небольшой эпизод, отсылающий к персонажам Marvel — и это еще больше свяжет две вселенные. Что именно это будет, Смит пока не уточнил.