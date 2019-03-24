Утки, у-у-у! 🦆Фрагмент приключенческого комикса «Дядюшка Скрудж и Дональд Дак. Три кабальеро снова в деле»

В апреле издательство «АСТ» выпустит сборник комиксов «Дядюшка Скрудж и Дональд Дак. Три кабальеро снова в деле». В сборник вошли комиксы Дона Роса — главного последователя сценариста Карла Баркса, который в начале 1940 годов придумал дядюшку Скруджа и превратил Дональда Дака в искателя приключений. «Три кабальеро снова в деле» расскажет о несметных богатствах, за которыми охотятся Дональд Дак, его друзья Панчито и Жозе Кариока, а также грабитель по прозвищу Золотая Шляпа. «Медуза» публикует фрагмент этого комикса.













Напишите нам