Издатель Paradox Interactive анонсировал продолжение популярной ролевой игры о вампирах Vampire: The Masquerade — Bloodlines, вышедшей в 2004 году.

Ее разработкой занимается студия Hardsuit Labs (сетевой шутер Blacklight: Retribution). К проекту присоединились Брайан Митсода (сценарист первой части) и Крис Авеллон (сценарист Prey и Fallout: New Vegas).

На ютьюбе можно посмотреть трейлер игры.

Paradox Interactive

Журналисты, посетившие конференцию разработчиков GDC 2019, уже поиграли в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Вот что известно про игру:

Действие игры происходит в Сиэтле

Главный герой — человек со слабо развитыми вампирскими способностями

В центре сюжета — конфликт между вампирскими кланами, разгоревшийся после открытого нападения на людей. По правилам, вампиры не должны раскрывать свои способности миру

Главный герой сможет превращаться в туман и через вентиляцию проникать в закрытые помещения, также в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 есть телекинез. Можно будет отбирать у противников оружие силой мысли

Игра время от времени переключается между видом от первого и третьего лица

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One.