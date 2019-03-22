Политолог выдал сцену из советской комедии за реальный случай. Владимир Соловьев ему поверил

21 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» политолог Дмитрий Куликов выдал диалог из фильма «Тридцать три» за цитату из интервью актера Евгения Леонова с «западным журналистом». На это обратил внимание пользователь твиттера Gulay_Pole, опубликовавший видео с фрагментом передачи и отрывком советской кинокартины.

«[Его] спросили: „А вы бывали за рубежом?“ Он говорит: „Да, в Польше, Чехии и в Германии“. „Туристом?“ „Нет, в пехоте“». Политолог назвал цитату «объективным фактом», зафиксированным в интервью с иностранным изданием. «Это правда», — подтвердил Соловьев.

На следующий день Куликов признался, что перепутал Евгения Леонова с его персонажем Иваном Травкиным. «Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта — это оговорка», — прокомментировал политолог радиостанции «Говорит Москва».