Massive Attack, Pussy Riot и вокалист Sigur Rós выпустят ранее не изданные песни на рентгеновской пленке. Это акция против цензуры

Massive Attack, Pussy Riot, вокалист исландской рок-группы Sigur Rós Йонси и философ Ноам Хомский в рамках проекта «Библиотека опасных мыслей» выпустят свои ранее не изданные записи на рентгеновской пленке.

Это акция против цензуры (в СССР запрещенную музыку записывали «на костях» — на пленке для рентгена). Записи продадут на аукционе, деньги с которого пойдут на благотворительность.

Кроме того, в рамках проекта выпустили документальные фильмы и книги о контрабанде музыки в Советском Союзе.