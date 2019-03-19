Взгляните на этого робота-щенка: он лает, виляет хвостом и реагирует на простейшие команды

Компания Tombot показала нового робота-щенка. Он выглядит и ведет себя как настоящий лабрадор: лает, виляет хвостом, реагирует на команды (к примеру, «Проснись!»). Робот предназначен для пожилых людей с деменцией и тех, кто чувствует себя одиноко. Щенок должен помочь им справиться с тревожностью и уменьшить стресс.

Tombot Robotics

Лабрадор может целый день работать без подзарядки. Вот как выглядит прототип механического животного:

Thomas Stevens

Недавно Tombot запустила сбор средств на Kickstarter. На момент публикации материала компания получила уже более 33 тысяч долларов при цели в 20 тысяч. Участникам кампании робот обойдется в 300 долларов; после выхода на рынок (запланирован на август 2020 года) механический щенок будет стоить около 500.

Tombot — не единственный производитель роботов-животных. Взгляните, к примеру, на Paro — улыбчивого тюленя, которому очень нравятся человеческие ласки.

ikinamo

А это Qoobo — это подушка в форме кошки с хвостом (головы у нее нет!). .

Vocativ

Есть еще и Lovot — милый (и немного похожий на Чебурашку) робот, который время от времени просит себя обнять.

The Verge