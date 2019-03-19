Ковбой Вуди попадает в парк развлечений (и встречает свою возлюбленную!). Вышел трейлер «Истории игрушек 4»

Студия Pixar показала новый трейлер анимационного фильма «История игрушек 4».

В этот раз главные герои отправятся в парк развлечений. Там они встретят пастушку Бо Пип — возлюбленную ковбоя Вуди, исчезнувшую после событий второй части.

Disney•Pixar

Создатели «Истории игрушек 4» обещают сделать мультфильм максимально глубоким и трогательным. Том Хэнкс, озвучивающий ковбоя Вуди, рассказал, что ему тяжело дались заключительные сцены новой картины — такими грустными и эмоциональными они получились. Его слова подтвердил и актер Тим Аллен, исполнивший роль Базза Лайтера — другого знакового героя «Истории игрушек».

В России фильм выйдет 20 июня.