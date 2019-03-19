HBO запустил конкурс по «Игре престолов». Его участники ищут спрятанные копии Железного трона

Телеканал HBO запустил конкурс, приуроченный к выходу последнего сезона «Игры престолов». Правила такие: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона — участникам (им может стать любой желающий) нужно их отыскать до истечения таймера на сайте конкурса.

Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местоположением престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытых мхом камней. Обратите внимание на камень слева — на нем вырезаны некие символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.

GameofThrones

Авторы не раскрывают, какой именно приз получат участники конкурса.