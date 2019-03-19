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HBO запустил конкурс по «Игре престолов». Его участники ищут спрятанные копии Железного трона
Meduza
Телеканал HBO запустил конкурс, приуроченный к выходу последнего сезона «Игры престолов». Правила такие: по всему миру спрятаны шесть копий Железного трона — участникам (им может стать любой желающий) нужно их отыскать до истечения таймера на сайте конкурса.
Организаторы оставляют подсказки: 360-градусные видео с местоположением престола. Первый трон спрятан в лесу среди покрытых мхом камней. Обратите внимание на камень слева — на нем вырезаны некие символы. Следующий престол покажут после нахождения предыдущего или по истечению времени, выделенного на его поиски.
Авторы не раскрывают, какой именно приз получат участники конкурса.