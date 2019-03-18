«Яндекс» запустил бета-тестирование новой социальной сети «Аура». В ней нельзя ругаться матом и выкладывать неприемлемые фотографии. Ленту друзей формирует искусственный интеллект, анализирующий интересы пользователя.

В требованиях к контенту рекомендуется избегать жаргонных выражений в комментариях и публикациях — например, не называть полицейских «ментами».

«Аура» напоминает тиндер, совмещенный с инстаграмом

Раньше в «Ауру» можно было попасть по приглашению. Поэтому в соцсетях просили «поделиться инвайтом»

Пользователи шутят про название соцсети

… и про персональные данные, которые, по их мнению, могут быть переданы правоохранительным органам

Некоторых смущают проблемы бета-версии. Соцсеть не всегда распознает лица

Другие пишут про цензуру внутри соцсети

Из-за отсутствия негативного контента «Ауру» называют

Впрочем, кому-то все же удалось обмануть алгоритмы соцсети с помощью отсылки к мему с надутым котом

P. S. И еще кое-что!

Вот логотип «Цифрового сопротивления» Павла Дурова

А вот это — логотип «Яндекс. Ауры» 🤔🤔🤔