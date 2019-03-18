Болгарские полицейские не справились со слезоточивым газом. Вместо протестующих они разогнали своих коллег

В Софии на акции протеста болгарские полицейские применили слезоточивый газ. Но не учли направление ветра — и попали в своих же коллег. Инцидент сняли на видео и выложили в твиттер. Ролик также опубликовали на Reddit и в других соцсетях.

На видеозаписи полицейские, попавшие под слезоточивый газ, почти синхронно отворачиваются от протестующих и идут промывать глаза.

В твиттере предположили, что болгарским полицейским просто не хватило опыта. В этой стране акции протеста, как правило, проходят без применения силы со стороны властей.