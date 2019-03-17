«Сэдбой» — комикс аргентинского сценариста и художника Берлиака («Торчки из азиатского супермаркета»), рассказывающий об иммигранте с темным прошлым. По сюжету, Сэдбой (так зовут главного героя) приезжает в Европу по программе интеграции беженцев, но вскоре по обвинению в воровстве и вымогательстве оказывается в тюрьме, где открывает для себя мир искусства. После освобождения Сэдбой начинает выступать с арт-перформансами, в основе которых лежат почти реальные преступления. «Сэдбой» нарисован в стиле манги 1950 годов. В конце марта комикс впервые выйдет на русском языке в издательстве «КомФедерация».













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