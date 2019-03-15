Вот поэт и музыкант Егор Летов.

А вот актер Дэниэл Рэдклифф. Совсем не похож на Летова, верно?

Erik Pendzich / REX / Vida Press

Но взгляните на кадры со съемок фильма «Побег из Претории», где Рэдклифф играет политического активиста Тима Дженкина. Некоторым зрителям (а также «Кинопоиску») кажется, что это вылитый Егор Летов.

Amer Ghazzal / REX / Vida Press

The Mega Agency / Vida Press

Уже есть видео со съемочной площадки. В нем Рэдклифф бегает с двумя клетчатыми сумками.

Поздравляем: кажется, у нас есть отличный кандидат на роль Егора Летова.