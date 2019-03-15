шапито
Кто мог бы сыграть Егора Летова в кино? Появился неожиданный кандидат — и это Дэниэл Рэдклифф!
Meduza
Вот поэт и музыкант Егор Летов.
А вот актер Дэниэл Рэдклифф. Совсем не похож на Летова, верно?
Но взгляните на кадры со съемок фильма «Побег из Претории», где Рэдклифф играет политического активиста Тима Дженкина. Некоторым зрителям (а также «Кинопоиску») кажется, что это вылитый Егор Летов.
Уже есть видео со съемочной площадки. В нем Рэдклифф бегает с двумя клетчатыми сумками.
Поздравляем: кажется, у нас есть отличный кандидат на роль Егора Летова.