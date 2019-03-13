Республиканец Митт Ромни, сенатор от штата Юта и бывший кандидат в президенты США, очень странно задувает свечи на торте. Вместо того, чтобы потушить все сразу, Ромни вытаскивает их по одной — и затем по очереди задувает. На это в своем твиттере обратил внимание американский журналист Брэдфорд Пирсон.

Запись со дня рождения Ромни напомнила Пирсону сцену из фантастических фильмов, где герои по каким-то признакам вычисляют, что их друга подменили инопланетяне.

В комментариях к посту предположили, что сенатор задувал свечи по одной в целях гигиены, чтобы его слюна не попала на торт. Но, как отметили в твиттере, это не имеет смысла — ведь республиканец в итоге все равно задувает свечи над тортом (и не один, а несколько раз!).