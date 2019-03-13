Как «Герои III» повлияли на вашу жизнь? Расскажите «Медузе»

Дэвид Мюллих — ключевой создатель третьей части пошаговой стратегии «Герои меча и магии». На днях один из русских журналистов рассказал ему о невероятной популярности игры в России. Об этом Мюллих написал в своем фейсбуке.

Для многих в России «Герои» стали первой купленной лицензионной игрой, пишет Мюллих. Как ему объяснили, благодаря высоким продажам российские дистрибьюторы разбогатели — и сами начали делать «дешевые» видеоигры. Из-за чрезмерного увлечения стратегией Мюллиха некоторые игроки разводились или бросали учебу. Среди таких и редактор «Медузы», попросивший не раскрывать свое имя.

В комментариях к посту Мюллиха русско- и англоязычные пользователи стали делиться жизненными историями, связанными с Heroes III. Выяснилось, что игроки устраивали целые вечеринки с пивом и партиями в «Героев», создавали семьи (а не только разводились!) и учили английский с помощью этой стратегии.

Фото в анонсе: Ubisoft