Что делать, если в пончиковую никто не ходит? Разжалобить всех фотографией грустного владельца

Техасец вместе с женой открыл пончиковую под названием Billyʼs Donuts. Клиенты обходили ее стороной — тогда сын владельцев решил вмешаться и помочь своим родителям. Он опубликовал твиты с фотографией грустного отца и адресом пончиковой.

Пост с историей о Billyʼs Donuts получил около 250 тысяч ретвитов и более 500 тысяч лайков. Владельцам заведения и его сыну слали слова поддержки; в комментариях пользователи обещали купить пончиков, а некоторые ради этого собирались прилететь в Техас. О заведении написали даже в официальном аккаунте компании Twitter в твиттере.

На следующий день в Billyʼs Donuts не было отбоя от покупателей. Клиенты фотографировались внутри заведения и публиковали снимки в соцсети с указанием адреса пончиковой.

За день владельцы Billyʼs Donuts распродали все, что приготовили. «Мы ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа уже не грустит!» — написал сын владельца, приложив к посту фотографию довольного отца.