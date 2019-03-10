В конце марта издательство «КомФедерация» выпустит комикс «Эдвард Руки-Ножницы: Неизвестные детали», написанный Кейт Лет («Пэтси Уокер, она же Адская кошка!») и нарисованный Дрю Раушем (веб-комикс «My Blacks Donʼt Match!»). Это прямое продолжение фантастического фильма Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли. После событий, описанных в картине, проходит около 20 лет, Эдвард все еще живет один в замке-лаборатории. Однажды он пробуждает обитавшее в доме существо и встречает любопытную девочку по имени Мегс. Мегс — внучка его возлюбленной Ким, появлявшейся в фильме Бертона. «Медуза» публикует фрагмент комикса.















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