Дональд Трамп обратился к главе Apple Тиму Куку «Тим Эппл». Тот сменил в твиттере фамилию на 🍎

6 марта журналисты обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме обратился к главе компании Apple Тиму Куку «Тим Эппл».

Президент хвалил бизнесмена за то, что Apple вкладывается в экономику США, и закончил речь словами: «Мы очень это ценим, Тим Эппл».

Слово apple прозвучало как фамилия — хотя что на самом деле хотел сказать Трамп, неизвестно. Сам президент оговорку не прокомментировал. Ранее Трамп уже допускал такие ошибки — год назад он назвал Мэрилин Хьюсон, главу Lockheed Martin, Мэрилин Локхид.

Тим Кук во время встречи с Трампом не отреагировал на странное обращение, однако сделал это позже, сменив в твиттере фамилию на логотип своей компании (). Правда, символ не отображается у пользователей, которые не пользуются продуктами Apple.