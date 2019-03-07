На корпоративе в честь 8 марта попытались красиво налить шампанское в пирамиду из бокалов. Ох, зря!

7 марта в телеграм-канале «Неблокчейн» опубликовали видео, названное «прямой трансляцией 8 марта из Сбербанка». На записи один из участников корпоратива пытается налить шампанское в пирамиду из бокалов. В помещении играет оркестр. Герой видео задевает стоящий на самом верху бокал — тот падает вниз, пирамида рушится. Посетители кричат, музыка затихает.

«Медуза» запросила комментарий у «Сбербанка» в твиттере. На момент публикации заметки мы не получили ответа.