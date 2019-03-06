На ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime вышел трейлер сериала «Благие знамения». Шоу основано на одноименном романе британских писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Главные герои, демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин), разыскивают Антихриста. Он нужен им, чтобы предотвратить наступление Апокалипсиса. Героям пытается помешать сам Сатана, которого озвучивает Бенедикт Камбербэтч.

Amazon Prime Video

Первый сезон «Благих знамений» состоит из шести эпизодов. Все серии выйдут 31 мая на Amazon Prime.