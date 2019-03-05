«Открываю упаковку, а там такое». В Тюмени под видом рафинада продают камни

Жительница Тюмени Елена Силич купила в «Пятерочке» упаковку рафинада. Вместо сахара в коробке оказались самые обычные камни и буклет.

«Купила сахар на работу. Налила чаю, открываю упаковку, а там такое. У коллеги даже глаза округлились. Никто не поверил сразу, что такое возможно вообще», — сообщила Силич тюменскому изданию «72.ru». Повреждений на коробке она не заметила, но на обратной стороне упаковки обнаружила нарисованный крестик.

Силич отправилась обратно в магазин. Выяснилось, что Силич — не первая, кто обращается в «Пятерочку» с жалобами на камни в коробке рафинада. Ей принесли извинения и заменили товар. По словам сотрудников, другие подобные упаковки также были помечены крестиками.

Каким образом камни попали в пачки рафинада, до сих пор неизвестно.