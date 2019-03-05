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Меч-вантуз и пельмень в роли НЛО. Россияне бюджетно переснимают известные фильмы и сериалы — от «Мстителей» до «Сейлор Мун»
Meduza
Пользовательница твиттера Miss_Yubari обратила внимание на малоизвестный российский ютьюб-канал Studio 188. Его создатели снимают бюджетные версии тизеров и заставок популярных фильмов и сериалов.
Пельмени, носки, целлофановые пакеты и другие подручные средства служат одновременно декорациями и деталями костюмов. Например, прическу Сансы Старк из тизера «Игры престолов» изобразили при помощи обычных сосисок. При этом в любительских римейках без проблем узнаются оригинальные ролики.