Пользовательница твиттера Miss_Yubari обратила внимание на малоизвестный российский ютьюб-канал Studio 188. Его создатели снимают бюджетные версии тизеров и заставок популярных фильмов и сериалов.

Пельмени, носки, целлофановые пакеты и другие подручные средства служат одновременно декорациями и деталями костюмов. Например, прическу Сансы Старк из тизера «Игры престолов» изобразили при помощи обычных сосисок. При этом в любительских римейках без проблем узнаются оригинальные ролики.

«Красавица-воин Сейлор Мун»

Studio 188

«Игра престолов»

Studio 188

«Человек-паук: Вдали от дома»

Studio 188

«Секретные материалы»

Studio 188

«Бэтмен»

Studio 188

«Терминатор 2: Судный день»

Studio 188

«Мстители: Финал»

Studio 188