«Ясные глаза будущего следователя». В инстаграме «Единой России» угадывают депутатов по их описанию и детским фотографиям

Подписчики официального инстаграма «Единой России» угадывают членов партии по детским фотографиям. Каждый пост сопровождается кратким описанием депутата и множеством комплиментов в его сторону.

Пример (эмодзи сохранены):

🤗 Перед вами добрый мальчик, который добьется больших успехов, станет главой Перми, а также депутатом Госдумы! 😉 Кстати, он играет в баскетбол, занимается плаванием, любит кататься на велосипеде, готовит и коллекционирует керамические тарелки.

Чтобы облегчить пользователям задачу, в посты с угадыванием депутатов добавляют подсказки:

«1️⃣ Андрей Макаров или 2️⃣ Игорь Сапко? ✏️ Оставляйте ответы под постом».

Кто это?! Раскрыть! Это Игорь Сапко.

Другой пример!

А это ясные глаза будущего следователя по ОСОБО ВАЖНЫМ делам, прокурора 😎, а сейчас депутата Госдумы, члена Фракции «Единая Россия» 💼 и борца с коррупцией🕵‍💪. Кстати, он большой любитель йоги Айенгара🤸‍♂ Только тссс!

Подсказка: «1️⃣ Анатолий Выборный или 2️⃣ Дмитрий Белик?»

Кто это?! Раскрыть Это Анатолий Выборный.

И еще одна попытка:

😃 Судя по выражению лица этого молодого человека, его школьные годы прошли на «отлично»! Стоит заметить, что в будущем он тоже преуспел — получил два высших образования, стал журналистом газеты «Московский Комсомолец», а потом — депутатом Госдумы и членом фракции «Единая Россия». 😉 Кстати, с недавнего времени он еще и координатор партпроекта «Историческая память».

Подсказка: «1️⃣ Александр Хинштейн или 2️⃣ Виктор Водолацкий?»

Кто это?! Раскрыть Это Александр Хинштейн.