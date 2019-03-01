Студия Lionsgate выпустила трейлер перезапуска «Хеллбоя». Главные роли исполнили Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Милла Йовович («Пятый элемент»).

Картина расскажет о противостоянии демона Хеллбоя и древней колдуньи Нимуэ, планирующей уничтожить Землю и возродить райский сад.

Трейлер на русском

Хеллбой. Финальный трейлер Red Band. HD. В кино с 11 апреля Megogo Distribution

Трейлер на английском

Lionsgate Movies

Режиссером фильма выступил Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого запада». Сценарий написал создатель комиксов о «Хеллбое» Майк Миньола.

Российская премьера картины намечена на 11 апреля.