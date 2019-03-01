шапито
Нацисты в 3D-очках и избушка на курьих ножках. Вышел трейлер нового «Хеллбоя» — с шерифом из «Очень странных дел»!
Студия Lionsgate выпустила трейлер перезапуска «Хеллбоя». Главные роли исполнили Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Милла Йовович («Пятый элемент»).
Картина расскажет о противостоянии демона Хеллбоя и древней колдуньи Нимуэ, планирующей уничтожить Землю и возродить райский сад.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Режиссером фильма выступил Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого запада». Сценарий написал создатель комиксов о «Хеллбое» Майк Миньола.
Российская премьера картины намечена на 11 апреля.