Водитель Uber предлагает пассажирам «меню поездки». Туда входят ругань, шутки и странные взгляды

Джордж Юр — водитель Uber из Сиэтла — предлагает своим пассажирам «меню поездки». Меню состоит из пяти пунктов: «стендапа», «поездки в тишине», «терапевтической поездки», «стремной поездки» и «грубой поездки».

Юр обещает вести себя в соответствии с пожеланиями клиента. Если выбрать поездку со стендапом, таксист начнет шутить, рассказывать забавные истории и давать жизненные советы. Пример таких советов указан прямо в меню: «Никогда не набивайте татуировку с именем вашей возлюбленной. Никогда».

Во время «поездки в тишине» Юр просто молчит, а во время «терапевтической поездки» — выслушивает клиента и всячески его подбадривает. В случае «стремной поездки» таксист также молчит, но время от времени бросает на пассажира странные взгляды в зеркало заднего вида. При выборе «грубой поездки» Юр ругает все подряд.

За последние две недели водитель Uber раздал уже пару десятков таких листовок с меню. Чаще всего пассажиры выбирали стендап и «поездку в тишине». По словам Юра, он придумал это меню для того, чтобы рассмешить своих клиентов и сделать их поездку комфортнее.