Они опять убили Кенни! И похоронили в Казани 😱

Около жилого комплекса «Южный парк» в Казани похоронили Кенни Маккормика — школьника из американского мультсериала «South Park». Кенни убивают в большинстве эпизодов шоу, после чего он как ни в чем не бывало воскресает в следующей серии.

Фотография могилы Маккормика с возложенными на нее цветами появились 27 февраля в паблике «КАЗАНЬ | Народные новости» в ВК. На надгробии изображен Кенни, а также указаны его имя, фамилия и годы жизни (выходит, Кенни как минимум 19 лет!).

По сообщению TJ, в пресс-службе компании-застройщика «Суварстроит» не знают, кто установил надгробие на въезде в «Южный парк».

«Мы, безусловно, оценили чувство юмора создателя инсталляции. Возможно, она была частью какого-то квеста по местам города, либо попыткой заработать на интересном фото», — заявили в пресс-службе «Суварстроит», добавив, что памятник Кенни почти сразу же убрали.