Переводчик Ким Чен Ына попытался догнать лидера КНДР. И побежал так быстро, что позавидовал бы Усейн Болт 

Какими качествами должен обладать переводчик лидера КНДР Ким Чен Ына? Простого знания языков недостаточно — как выяснилось, нужно еще и очень быстро бегать! Вот что, к примеру, случилось после прибытия Ким Чен Ына во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Глава республики вышел из вагона поезда раньше своего переводчика, которому пришлось спешно нагонять лидера Северной Кореи. За считанные секунды переводчик преодолел с десяток метров, затормозил (ни в кого не врезавшись!) и встал рядом с Ким Чен Ыном.

В этом забеге хорошо было все: и скорость переводчика, и его проворность, и умение четко остановиться в нужном месте.

Фото в анонсе: Nhac Nguyen / AFP / Scanpix / LETA